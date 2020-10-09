İldiz’in prensleri

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altay'da teknik patron Yücel İldiz, ilk 4 haftada kaleci Burak Öğür, sağ bek Tolga Ünlü ve sol bek Özgür'ün tüm maçlarda son düdüğe kadar sahada tuttu. Üç tecrübeli futbolcu, başarılı teknik adam Yücel İldiz'in vazgeçilmezleri oldu. Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden orta saha oyuncusu Scuk 354, stoper Lokman Gör 328, forvet Marco Paxiao 232, kanat oyuncusu Erhan Çelenk 280 ve stoper İbrahim Öztürk'te 270 dakika ile tecrübeli teknik direktörden en fazla şans bulan oyuncular oldu.

TEKNİK HEYET İSTİKRARI SEÇTİ

ALTAY'DA Burak, Tolga ve Özgür'ün yanı sıra Lokman, Ziya, Scuk ve Paxiao'da teknik patron İldiz tarafından ilk 4 hafta ilk 11'in banko isimleri arasında yer aldı. Ayrıca İstanbulspor deplasmanında yedek soyunan İbrahim Öztürk'te ligde 3 mücadelede sahaya kaptan olarak çıktı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ