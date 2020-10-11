Altay’da forma savaşı

ALTAY'DA formayı kapmak için en büyük rekabetin orta sahada yaşanması bekleniyor. İzmir ekibinde ilk 4 hafta Jasmin Scuk tüm karşılaşmalarda 11'de banko forma giydi. Altay'da Anton Putsila, Thiam, Yılmaz Özeren ve Regattin'de geçen haftalarda şans buldu. Siyah-beyazlı ekipte Blagojevic, Harun Alpsoy ve büyük umutlarla kadroya dahil edilen Yekta Kurtuluş ise henüz Altay formasıyla maça çıkamadı.

YEKTA ARADAN SONRA HAZIR

TAKIMA geç katılan tecrübeli oyuncu Yekta Kurtuluş'un idman eksiğini kapattığı ve milli arada hazır hale geleceği bildirildi. Antalyaspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki Harun da şans bulmak için mücadele ediyor. Orta sahada görev yapan 8 futbolcu, teknik patron Yücel İldiz'in gözüne girmek için kıyasıya bir forma savaşanın içine girdi. Yaşanan rekabette tecrübeli teknik patron Yücel İldiz'in ilerleyen haftalarda nasıl seçimler yapacağı merakla bekleniyor.



MARCO PAİXAO TAKIMA KATILDI

MİLLİ aradan sonra kendisi gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Adana Demirspor'u konuk edecek Altay'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte ülkesi Portekiz'e giden Marco Paixao geçtiğimiz gün takıma katıldı. Yönetim ve teknik heyetin onayıyla fazla izin yapan başarılı forvet, A.Demirspor maçı hazırlıklarında yerini aldı. Portekizli forvet oyuncusu, Eskişehir maçında 4 gol atma başarısını gösterdi.



YÜCEL İLDİZ SERİ İSTİYOR

ESKİŞEHİRSPOR'U 6-0, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek iki maçta üst üste 6 puan kazanan Altay, güçlü rakibi Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serini devam ettirmek istiyor. Teknik patron Yücel İldiz, "Milli arada hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Oyuncularımızın formu yavaş yavaş artıyor. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Sezon sonunda hedefe ulaşacağımıza inancım tam" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ