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Haberler Altay Altay'ın konuğu Adana Demirspor

'ın konuğu

1'inci Lig'de son iki maçında evinde 'u 6-0, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek çıkışa geçen yarın zirve yarışındaki rakiplerinden 'u konuk edecek.

Altay'ın konuğu Adana Demirspor

16.10.2020, 11:30

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 5'inci hafta mücadelesini Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Locası olmayan stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan sol kanat Ziya'nın durumu maç saatinde netleşecek.

Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 8 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Milli maç arasında eksikleri kapatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Teknik Direktör Yücel İldiz, Adana Demirspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi. Öte yandan konuk ekipte orta saha oyuncusu Kerim Avcı, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Altay'a bu kez rakip olacak.

ALTAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Burak - Tolga, İbrahim Öztürk, Lokman, Özgür, Scuk, Yılmaz, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao
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