Altay'ın konuğu Adana Demirspor

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında evinde Eskişehirspor'u 6-0, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek çıkışa geçen Altay yarın zirve yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor'u konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 5'inci hafta mücadelesini Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Locası olmayan stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan sol kanat Ziya'nın durumu maç saatinde netleşecek.



Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 8 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Milli maç arasında eksikleri kapatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Teknik Direktör Yücel İldiz, Adana Demirspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi. Öte yandan konuk ekipte orta saha oyuncusu Kerim Avcı, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Altay'a bu kez rakip olacak.



ALTAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Burak - Tolga, İbrahim Öztürk, Lokman, Özgür, Scuk, Yılmaz, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao