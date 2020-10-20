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Altay’da Kappel sancısı

Altay’da Kappel sancısı
Giriş Tarihi: 20.10.2020

TFF 1. Lig'de evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yapan Altay'da sakatlık yaşayan sağ kanat Leandro Kappel'in yarın oynanacak Altınordu derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Adana Demirspor maçının 86. dakikasında oyundan çıkan Hollandalı futbolcunun arka adalesinden sakatlandığı belirtildi.

ZİYA DA SAKATLAR ARASINDA
Tedavisine başlanan Kappel'in derbide riske edilmemesi bekleniyor. Kappel'in maça yetişmemesi halinde teknik direktör Yücel İldiz'in Brezilyalı kanat oyuncusu Amorim'i ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü kaydedildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında kadroda yer almayan sol kanat Ziya Alkurt da forma giyemeyecek.

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