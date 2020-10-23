Aktürk: Eksikler bizi çok etkiledi

KOVİD-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'in yerine Altay'ın başında sahaya çıkan Kortan Aktürk korona virüs sürecinin kendilerini de etkilediğini söyledi. Pozitif vakalar nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını kaydeden Aktürk, "Bu da bizim hem hamle gücümüzü azalttı hem de direkt oynayan oyuncularımız da vardı bunların içinde. Kadro tercihimizi değiştirmek zorunda kaldık. Derbide oynayan kadronun kötü oynadığı anlamına gelmiyor. Mücadele eden herkes elinden geleni yaptı. Pazar Giresun maçımız var. Ona hazırlanacağız" dedi.