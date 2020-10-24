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Altay’da aslar geri dönüyor

Siyah-beyazlı ekipte, maçında ve Kappel takımdaki yerlerini alabilecek.

Altay’da aslar geri dönüyor
Giriş Tarihi: 24.10.2020

TFF 1. Lig'de hafta içinde İzmir derbisinde 2-1'lik skorla Altınordu'ya yenilen Altay'a yarın sahasında konuk edeceği Giresunspor maçı öncesi iki önemli futbolcusundan iyi haber geldi. Siyah-beyazlı ekipte son iki haftadır takımdan ayrı kalan sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile Altınordu'ya karşı görev yapamayan Hollandalı hücum oyuncusu Kappel takıma döndü. Takımla idmanlara çıkan önemli oyuncuların yarın Karadeniz temsilcisine karşı takımdaki yerlerini alabileceği bildirildi.

KAZA YAŞAMAK İSTEMİYOR
Altay'da teknik direktör Yücel İldiz ile birlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan 8 futbolcu Giresunspor karşısında sahadaki yerini alamayacak. Dün öğleden sonra COVID-19 testi yapılan siyah-beyazlı ekipte yeni pozitif vakaların çıkmasından endişe ediliyor. Ligde 10 puanla 8'inci sırada yer alan Altay, bir sıra üstündeki 11 puanlı Giresun'u yenerek zirve yarışından kopmamak istiyor.

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