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Haberler Altay Son dakika: Altay'da 34 koronavirüs vakası

Son dakika: 'da 34 koronavirüs vakası

Kulübü'nden yapılan açıklamada, '24 futbolcu, , 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Altay'da 34 koronavirüs vakası

24.10.2020, 23:15 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020,23:29

TFF 1'inci Lig'de 25 Ekim Pazar günü İzmir'de oynanması gereken Altay - Giresunspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.
Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1'inci Lig'in 7'nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir."

DHA

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