Altay’a İldiz’den iyi haber geldi

TFF 1. ekiplerinden Altay'da 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin korona virüs salgınına yakalanması futbol camiasında büyük üzüntüye neden olurken, teknik direktör Yücel İldiz'in hastalığı atlatması İzmir temsilcisine moral oldu. Geçen hafta içi oynanan Altınordu maçı öncesi korona virüs testi sonucu pozitif çıkan 67 yaşındaki teknik adama yapılan son testin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

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Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen teknik direktör Yücel İldiz'in izolasyon sürecinin perşembe günü sona ereceği bildirildi. Altay'da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor'la oynaması gereken karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak. Başkan Özgür Ekmekçioğlu virüse yakalanan futbolcuların durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Çok hassas bir noktadayız. Oyuncularımızın morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz" dedi.