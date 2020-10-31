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Haberler Altay Küllerimizden doğacağız

Küllerimizden doğacağız

Küllerimizden doğacağız
Giriş Tarihi: 31.10.2020

Altınordu maçı öncesi kovid- 19 testi pozitif çıkan ve tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz uzun biradan sonra dün takımla ilk idmanına çıktı. Giresun ve Tuzla maçları ertelenen siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Yücel İldiz zor bir süreçten geçtiklerini belirtti. Deneyimli teknik adam, "Çıkış yakaladığımız bir periyotta virüs nedeniyle sahalardan uzak kaldık. Ancak biz çok büyük bir camiayız. Bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Küllerimizden yeniden doğup kaldığımız yerden hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

İLK HEDEF 1922 KONYA
İlk hedeflerinin hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 1922 Konyaspor maçına çıkmak olduğunu belirten İldiz, "Sağlıklı futbolcularımızla kupa ve Balıkesir maçlarını en az hasarla geçmek istiyoruz. Balıkesir maçının ardından milli arayı en iyi şekilde değerlendirip hedefimize ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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