Altay - Balıkesirspor I CANLI ANLATIM

Ligde 2 maçı ertelenen Altay'ın çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen Balıkesir ekibi ise 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve bir de beraberlik elde etti.

İki hafta önce toplam 24 futbolcunun koronavirüse yakalandığı Altay'da ligde görev alan as kadrodan Regattin, Erhan, İbrahim, Scuk, Paixao, Özgür, Tolga, Yekta ve Gnanduillet gibi isimler kupa kadrosunda yer almadı. İzmir temsilcisi bugün bir kez daha koronavirüs testinten geçecek. Koronavirüsü atlattıktan sonra dün kupada takımının başında görev alan teknik direktör Yücel İldiz, yarın çıkacak test sonuçlarının ardından Balıkesirspor maçı öncesi kadrosuna son şeklini verecek. Altay, rakibini mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.