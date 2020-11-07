Teknik adamlar revizyon yaptı

Koronavirüs nedeniyle 21 Ekim'de oynadığı Altınordu maçından sonra Giresunspor ve Tuzlaspor maçları iptal olan Altay uzun bir aradan sonra lige döndü. İzmir ekibinin teknik patronu Yücel İldiz ligde ilk 6 maçta sahaya sürdüğü kadroda zorunlu olarak değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, savunmada Lokman- Cocalic ikilisi, sağ bekte Rıdvan Şimşek ve orta alanda Harun'a ilk 11'de ilk kez şans verdi. Yekta, Tolga Ünlü ve Erhan Çelenk gibi banko oyuncular yedek soyundu. Sezon başından beri forma giyen kaptan İbrahim Öztürk kadro da yoktu. Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz en son ligde kendi sahalarında 3-0 kaybettiği Adanaspor maçının ilk 11'inden 6 değişiklik yaptı. Dilsöz, Vukovic, Uğur, Abdulhamit, Celal, Foxi ve Mirsic'i kesti. Altay önünde kalede Atilla, Anıl Taşdemir, Doğa, Abdülkadir, Ezeh ve Birol'a 11'de şans verdi. İki Ege temsilcisi dün 13. kez karşı karşıya geldi. Bundan önce geride kalan 12 mücadelede Altay ve Balıkesirspor sahadan 5'er kez galip ayrılmayı başardı. Kulüplerin iki karşılaşmasında ise taraftar sahadan beraberlikle ayrıldı.