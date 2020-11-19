Altay'ın dönüşü iyi olacak

Son dakika... Korona virüs vakaları ve deprem sebebiyle TFF 1. Lig’de 2 maçı ertelenen Altay, lige iyi bir dönüş yapmak için Antalya’daki hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Altay, geçtiğimiz haftalarda 34 kişide rastlanan korona virüs vakalarıyla sarsılmıştı. Vakalar sebebiyle ligde oynayacağı Giresunspor mücadelesi ertelenen siyah-beyazlıları, İzmir depremi de etkiledi. Deprem sebebiyle Tuzlaspor ile oynayacağı mücadelede ertelenen Altay, kondisyon kaybı yaşadı. Son haftada sahasında Balıkesirspor'a 3-1 kaybeden İzmir temsilcisinde moraller bozuldu. Lige verilen milli maç arasını fırsata çevirerek iyi değerlendirmek isteyen Altay, Antalya'da kampa girmişti.



ALTAY DERBİYE İYİ HAZIRLANDI

Antalya'da yapılan kampta futbolcular, kondisyonlarını geri kazanırken bir yandan da pozitif vakaların negatife dönmesiyle moral depoladı. 11 gün boyunca kamp yapan Altay, dün akşam saatlerinde İzmir'e döndü. Ligin 10. haftasında İzmir derbisinde Menemenspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, ara vermeden hazırlıklarını sürdürecek. Bugün akşam saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde yapılacak antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek olan Altay'da eksik futbolcu bulunmuyor.