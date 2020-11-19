  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay'ın dönüşü iyi olacak

'ın dönüşü iyi olacak

Son dakika... Korona virüs vakaları ve sebebiyle 1. Lig’de 2 maçı ertelenen , lige iyi bir dönüş yapmak için ’daki hazırlıklarını tamamladı.

Altay'ın dönüşü iyi olacak

İHA

19.11.2020, 11:50

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Altay, geçtiğimiz haftalarda 34 kişide rastlanan korona virüs vakalarıyla sarsılmıştı. Vakalar sebebiyle ligde oynayacağı Giresunspor mücadelesi ertelenen siyah-beyazlıları, İzmir depremi de etkiledi. Deprem sebebiyle Tuzlaspor ile oynayacağı mücadelede ertelenen Altay, kondisyon kaybı yaşadı. Son haftada sahasında Balıkesirspor'a 3-1 kaybeden İzmir temsilcisinde moraller bozuldu. Lige verilen milli maç arasını fırsata çevirerek iyi değerlendirmek isteyen Altay, Antalya'da kampa girmişti.

ALTAY DERBİYE İYİ HAZIRLANDI
Antalya'da yapılan kampta futbolcular, kondisyonlarını geri kazanırken bir yandan da pozitif vakaların negatife dönmesiyle moral depoladı. 11 gün boyunca kamp yapan Altay, dün akşam saatlerinde İzmir'e döndü. Ligin 10. haftasında İzmir derbisinde Menemenspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, ara vermeden hazırlıklarını sürdürecek. Bugün akşam saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde yapılacak antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek olan Altay'da eksik futbolcu bulunmuyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'ın dönüşü iyi olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA