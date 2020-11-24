Son gülen Altay

TFF 1. Lig'de 10. haftada oynanan İzmir derbisinde Altay deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Menemenspor umduğunu bulamazken, Altay ise rahat bir nefes aldı. 12. dakikada Menemenspor atağında rakip ceza sahasına giren Olatunbosun'un akıl dolu pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 27'de İbrahim'in röveşata pasında müsait durumda topla buluşan Kappel yerden vurdu, kaleci Selmani uzanarak topa sahip oldu. 45'te Altay ceza sahasında Rasheed, Lokman'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Menemensporlu futbolcular penaltı beklerken, hakem Emre Kargın devam kararı verdi.

YILMAZ GELİŞİNE ÇOK GÜZEL VURDU

71'de ceza sahası dışı sol çaprazdan Özgür çok sert vurdu, top kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 78'te soldan Rasheed'in ortasında altı pasta topla buluşan Olatunbosun'un vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı. 81'de sağdan ceza sahasına giren Erhan çizgiye inip topu penaltı noktası üzerine çıkardı, Yılmaz gelişine plase bir vuruşla Altay'ı öne geçirdi: 1-2. 89'da Erhan, Menemensporlu Taşkın'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+9'da Yekta'nın kendisine yaptığı faul sonrası rakibine müdahalede bulunan Olatunbosun direkt kırmızı kart gördü. Derbiden 2-1'lik zaferle ayrılan Altay, maçın bitiminde büyük sevinç yaşadı.