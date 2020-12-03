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Haberler Altay Hakem Ak’a büyük tepki

Hakem Ak’a büyük tepki

Hakem Ak’a büyük tepki
Giriş Tarihi: 3.12.2020

Karşılaşmanın 31. dakikasında Altay kaptanı İbrahim Öztürk, Giresunsporlu Eren'in uçan tekmesiyle yerde kaldı. Oyuncular faul beklerken hakem Caner Ak oyunu devam ettirdi. Pozisyonun sonunda Karadeniz ekibi golü buldu ve saha bir anda karıştı. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz ve takım kaptanı İbrahim Öztürk orta hakem Caner Ak ve pozisyona yakın olan yardımcı hakem Cemal Alpay'a uzun süre itiraz etti. Ancak itirazlar sonuç getirmedi ve gol geçerli sayıldı. Yaşanan pozisyon sonrası Giresunsporlu Eren sert hareketi sonrası İbrahim Öztürk'ten özür diledi. TFF Birinci Lig'de son iki maçında Menemenspor ve Bursaspor'u yenen Altay, Giresunspor beraberliğiyle galibiyet serisi sona erdi. Geçen sezon Altay'da forma giyen Tavares dünkü maçta Giresun formasıyla eksi kulübüne rakip oldu.

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