Altay telafi peşinde

TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilen Altay bugün hafta içi mesaisinde Bornova Stadı'nda Ankaraspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlı ekipte başkent ekibi karşısındaki maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Son iki lig maçında 1 puan toplayan Altay oynadığı 11 maçta topladığı 17 puanla ligde sekizinci sırada yer alıyor. Ankaraspor ise 11 karşılaşmada 8 puanla 17. sırada düşme hattında bulunuyor.



ÇIKIŞ peşinde olan Altay ile Ankaraspor bugün İzmir'de 12. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 11 maçta İzmir ekibi 4 maçtan sahadan galip ayrıldı. Dört mücadele beraberlikle sonuçlanırken Ankaraspor ise 3 mücadeleyi kazandı. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" diye konuştu.