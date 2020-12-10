Altay kendine geldi

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarışı veren Altay, kendi sahasında Ankaraspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi puanını 20'ye çıkardı. Maçın 8. dakikasında Kappel'in sağdan ortasında Paixao'nun şutunda top ağlara gitti. Ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 46'da ceza sahası içinde sol çaprazdan Erhan Çelenk'in sert şutunda top üst direkten döndü. Boşta kalan topu Marco Paixao ağlarla buluşturdu: 1-0.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

68'de ani gelişen atakta Kappel sağdan ceza sahasına girdi. Topu kaleci Emre'den kurtardı ancak darbesiyle yerde kaldı. 69'da Paixao atışı gole çevirdi: 2-0. 82'de Regattin'in soldan kullandığı serbest vuruşta topu yerden ceza yayı üzeri yolladı. Erhan Çelenk gelişine bir şutla farkı 3'e çıkardı: 3-0. 85'te Kappel'e sert giren Levent sarı kart gördü. Gnanduillet'e tartışan ve hakeme itiraz eden oyunu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçı Altay 3-0 kazandı.



İLDİZ'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, Boluspor'a 1-0 yenildikleri maçın ilk 11'den üç değişiklik yaptı. İldiz, Rıdvan, Erhan Çelenk ve Harun'u yedek soyundururken Ankaraspor önünde Tolga, Thiam ve Kappel'e 11'de şans verdi. Altay ile Ankaraspor dün 12. kez karşı karşıya geldi. Taraflar arasında geride kala 11 maçta İzmir ekibi 4 kez kazanırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı başkent ekibi kazandı. Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Altay Başkanı Özgür Ekbaşkent mekçioğlu'nun sağlık durumunun iyi gittiği bildirildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ