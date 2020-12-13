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Haberler Altay Adanaspor - Altay CANLI ANLATIM

- Altay CANLI ANLATIM

1'inci Lig'de son olarak evinde Ankaraspor'u 3-0 mağlup ederek yarışa tutunan Altay, deplasmanda 'la kozlarını paylaşıyor. Maçın haberimizden takip edebilirsiniz.

Adanaspor - Altay CANLI ANLATIM

13.12.2020, 16:10

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan 14'üncü hafta mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalıyor. İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Yekta ile Çağlar forma giyemeyecek. İyileşen İbrahim'in görev alması bekleniyor.

Ligde 20 puanla 7'nci sırada yer alan Altay, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle son 3 maçı ertelenen 12 puanlı 15'inci basamaktaki Adanaspor'u yenerek Süper Lig hayalinde yarışı sürdürmeyi hedefliyor. Galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Yücel İldiz, "Zorlu Adana deplasmanından İzmir'e 3 puanla dönerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Altay gibi oynayıp, galibiyet için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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