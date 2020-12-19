Altay mı Akigo mu?

TFF 1. Lig'de 15. hafta mücadelesinde iki Ege ekibi Altay ve Akhisarspor derbi maçta karşı karşıya gelecek. Altay'ın ev sahibi olduğu kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve maç Bornova Doğanlar Stadı'nda oynanacak. Bülent Birincioğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma beINMAX1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ligde son iki maçını kazanarak Play-Off hattına 6. sıradan giren Altay ve 4 haftadır kaybederek düşme barajına gelen 15. basamaktaki Akigo kazanarak zorlu maçtan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



3 PUANA ŞARTLANDILAR

Ev sahibi siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan sol bek Çağlar kadroda yer almayacak. İyileşen ancak antrenman eksiği olan orta saha oyuncusu Yekta'nın durumu ise maç saatinde netle-şecek. Hafta içinde Bjarnason'un sözleşmesini fesheden Akhisar'da Taha Yalçıner, Hasan Ali ve Kadir Keleş'in tedavileri sürüyor.