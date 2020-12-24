  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay’da Thiam parlıyor

’da Thiam parlıyor

’ın kazandığı son 3 maçta ilk 11’de görev yapan Senegalli defans oyuncusu performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Altay’da Thiam parlıyor

24.12.2020

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan Altay'da Khaly Thiam sevinci yaşanıyor. Sezon başında Bulgar ekibi Levski Sofya'dan transfer edilen 26 yaşındaki Senegalli, son haftalarda sergilediği performansla teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü. Teknik direktör Yücel İldiz'in ilk 3 haftadaki Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Eskişehir maçlarında ilk 11'de yer verdiği Thiam, 4. haftadaki Keçiören deplasmanında kesik yiyerek yedek soyundu.

TAKIMIN DEĞİŞMEZİ
Ön libero 84. dakikada oyuna alındı. Daha sonra sırasıyla Adana Demirspor, Altınordu (D), Balıkesirspor, Menemenspor (D) ve Bursaspor müsabakalarında kadroya alınmayan Khaly Thiam, iç sahadaki Giresunspor randevusunda adını yeniden yedekler arasına yazdırsa da şans bulamadı. Bir sonraki hafta Boluspor deplasmanında maçın 58. dakikasında oyuna girerek formasına kavuşan Thiam, galibiyetle sonuçlanan son 3 maçta Ankaraspor, Adanaspor (D) ve Akhisarspor'a karşı ise ilk 11'de yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’da Thiam parlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.