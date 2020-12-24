Altay’da Thiam parlıyor

TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan Altay'da Khaly Thiam sevinci yaşanıyor. Sezon başında Bulgar ekibi Levski Sofya'dan transfer edilen 26 yaşındaki Senegalli, son haftalarda sergilediği performansla teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü. Teknik direktör Yücel İldiz'in ilk 3 haftadaki Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D) ve Eskişehir maçlarında ilk 11'de yer verdiği Thiam, 4. haftadaki Keçiören deplasmanında kesik yiyerek yedek soyundu.



TAKIMIN DEĞİŞMEZİ

Ön libero 84. dakikada oyuna alındı. Daha sonra sırasıyla Adana Demirspor, Altınordu (D), Balıkesirspor, Menemenspor (D) ve Bursaspor müsabakalarında kadroya alınmayan Khaly Thiam, iç sahadaki Giresunspor randevusunda adını yeniden yedekler arasına yazdırsa da şans bulamadı. Bir sonraki hafta Boluspor deplasmanında maçın 58. dakikasında oyuna girerek formasına kavuşan Thiam, galibiyetle sonuçlanan son 3 maçta Ankaraspor, Adanaspor (D) ve Akhisarspor'a karşı ise ilk 11'de yer aldı.