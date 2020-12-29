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Altay’da Gnanduillet veda etti

İngiliz ekibi Blackpool’dan edilen futbolcu mutsuz olduğunu belirterek yollarını ayırdı.

Altay’da Gnanduillet veda etti

29.12.2020

TFF 1. Lig'de zirve yarışındaki Altay'da forvet Armand Gnanduillet takımdan ayrıldı. Sezon başında İngiltere'nin Blackpool takımından transfer edilen Fildişi Sahilli santrforun mutsuz olduğunu belirterek siyahbeyazlı takımla vedalaştığı belirtildi. İzmir ekibine 2022 yılına kadar imza atan oyuncunun avukatıyla masaya oturup karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetmek istediği ifade edildi. Armand Gnanduillet'in kulüpten alacağı olduğu iddia edilirken, Türkiye'de umduğunu bulamayan futbolcunun İngiltere'ye dönmeyi planladığı açıklandı.

KEÇİÖREN ÖNÜNDE 3 PUANI GETİRDİ
Gnanduillet, oynadığı 15 maçta sadece 1 kez ilk 11'de görev aldı. Beklentilerin uzağında kalarak yedek kulübesini mesken tutan 28 yaşındaki santrfor, yuvadan uçtu. Altay'ın 2. haftada deplasmanda 2-1 kaybettiği İstanbulspor maçının 90+5. dakikasında siyah-beyazlı formayla ilk golünü atan pivot forvet, 1-0 galibiyetle sonuçlanan 4. haftadaki Keçiörengücü deplasmanında ise 82. dakikada rakip fileleri sarsarak zaferin mimarı oldu.

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