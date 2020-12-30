  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay TFF 1. Lig'de yeni lider Altay

1. Lig'de yeni lider Altay

Altay, 1. Lig'de 8. haftanın erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Altay'ın Portekizli yıldızı ise ligde bulduğu 12 golle gol krallığı yarışını önde götürüyor.

TFF 1. Lig'de yeni lider Altay
İHA

30.12.2020, 16:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020, 16:37

TFF 1. Lig'in 8. haftasının erteleme maçında Altay, Tuzlaspor'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 86. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Berkay Sülüngöz ile ikili mücadeleye giren İsmail Konuk, topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta başka gol olmayınca Altay, müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



LİGDE DE GOLLERDE DE LİDER
Bu sonuçla Altay, 16 hafta sonunda puanını 32'ye çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, galibiyeti geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçında sakatlanarak çıkan ve sol ön çapraz bağında kopma tespit edilen Kaptan Özgür Özkaya'ya armağan etti. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanan Altay, bu sezonki en uzun galibiyet ve yenilmeme serisini elde etti. Ligdeki gol sayısını 30'a çıkaran siyah-beyazlılar, Bursaspor'la birlikte en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao ise ligde bulduğu 12 golle gol krallığı yarışını önde götürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1. Lig'de yeni lider Altay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.