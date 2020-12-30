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Haberler Altay Tuzlaspor - Altay CANLI ANLATIM

Tuzlaspor - CANLI ANLATIM

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında Ankaraspor, (D), Akhisarspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u mağlup ederek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan , deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor'la karşı karşıya. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Tuzlaspor - Altay CANLI ANLATIM

30.12.2020, 14:38

Ligde 29 puanla 4'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 30 puanı bulunan 2'nci basamaktaki rakibini mağlup etmesi halinde averajla liderlik koltuğuna oturacak. Siyah-beyazlılarda çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan sol bek Özgür'ün yanı sıra tedavisi süren Harun forma giyemeyecek.

Takımdan ayrılan Gnanduillet de kadroda yer almayacak. İyileşen Ziya, Yekta ve Çağlar kafileye dahil edildi. İlk yarının son 2 maçını da kayıpsız atlatmak istediklerini söyleyen deknik direktör Yücel İldiz, devre arasında yapılacak planlama ve iyi bir hazırlık dönemiyle ikinci yarıda da zirve yarışını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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