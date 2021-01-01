Altay’dan süper adım

TFF 1. Lig'de erteleme maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 32 puana ulaşan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Altay, 2020 yılını zirvede tamamlamanın keyfini çıkarıyor. Üst üste 5. maçını kazanan İzmir temsilcisi, sezon başında koyduğu Süper Lig hedefinden sapmadığını gösterdi. Sezon sonunda şampiyon olarak en son 2002- 2003 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e dönmenin planlarını yapan Altay, 18 yıllık hasreti sonlandırmak için kolları sıvadı. Daha önce 1. Lig'de 2000-2001, 2005-2006,

2006-2007, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında Play-Off oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen siyah-beyazlılar, bu kez Play-Off'a kalmadan direkt kupanın sahibi olmak istiyor. Tuzlaspor karşısında galibiyet serisini sürdürdükleri için mutlu olduklarını belirten teknik direktör Yücel İldiz, "Çok zorlu bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Şu anda lider olduk ama önemli olan sezon sonunda lider olmak" diye konuştu.

KAZANMAYI DEVAM

İyi bir gidişatlarının olduğunu belirten Yücel İldiz şöyle devam etti: "İlk yarıda son bir maçımız kaldı. Devreyi iyi kapatmak istiyoruz. Üç puan ve iyi mücadele anlamında bizim adımıza güzel bir gün oldu."



GALİBİYET ÖZGÜR'E ARMAĞAN

ALTAYLI futbolcular, Tuzlaspor galibiyetini geçen haftaki Ümraniyespor maçında çapraz bağları kopan kaptan Özgür Özkaya'ya armağan etti. Siyah-beyazlılar maçtan sonra verdikleri zafer pozunda deneyimli futbolcunun formasını açarken, tribünden müsabakayı takip eden başkan Özgür Ekmekçioğlu da Özgür'ü telefonundan görüntülü arayarak takım arkadaşlarıyla buluşturdu.