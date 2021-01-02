Altay’da 3 yolcu

TFF Birinci Lig'de üst üste 5 galibiyetle devrenin son haftası öncesi liderlik koltuğuna kurulup 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmek için umutlarını artıran Altay'da ara transfer dönemi başlamadan kadrodan kopuşlar sürüyor. Sezon başında transfer edilen Fildişi Sahilli golcü Armand Gnanduillet'in şans bulamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu sezon sadece 1 müsabakaya ilk 11'de sahaya çıkan Gnanduillet görev yaptığı 15 karşılaşmada 2 gol atma başarısını gösterdi. İzmir ekibinde kaleci Burak Öğür ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila da Bandırmaspor maçına çıkmadan kulübe veda etti.



8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen 31 yaşındaki Burak, ilk 8 maçta kaleyi koruduktan sonra eldivenleri Cihan'a kaptırmıştı. 2018- 19 sezonundan beri İzmir ekibinde görev yapan Putsila da bu sezon lige banko 11'de başlasa da daha sonra yedek kulübesine mahkum oldu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 6 lig karşılaşması ve 1 kupa maçında görev yaptı.



PUTSİLA 5 GOL 8 ASİST YAPTI

49 maça çıkan Putsila rakip fileleri 5 kez havalandırma başarısını gösterdi. Sekiz gol pası verme başarısını gösterdi. Altay ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu daha fazla süre alabileceği bir takımda kariyerine devam etmeyi planladığı öğrenildi.



PAİXAO'DAN PUTSİLA'YA DUYGUSAL VEDA MESAJI



UTSİLA'nın Altay'dan ayrıl-masından sonra takım arkada-şı gol kralı Paixao duygusal bir veda mesajı yayınladı. Portekiz-li oyuncu, Putsila için, "Karde-şim, senin gibi bir oyuncuyla oynamak büyük bir gurur-du. Sen efsanesin. Sen fark-lı bir sınıfta inanılmaz bir oyuncusun. Antrenman ve maçlardaki güzel dakika-lar için teşekkürler. Seni özleyeceğiz" ifadeleri-ni kullandı. Belarus-lu oyuncuda, "Teşek-kürler büyük golcü" paylaşımı yapa-rak Paixao'ya teşekkür etti.



DERBİ TELAŞI

Altay yarın deplasmanda karşılaşacağı Bandırma maçını hazırlıkları sürüdüyor. Tecrübeli teknik patron Yücel İldiz, "Zor bir yılı zirvede tamamlamak moral oldu. Şimdi bulunduğumuz yeri korumak ve sezon sonu Büyük Altay'ı layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak için çalışacağız. Herkes bunun bilincinde" dedi.