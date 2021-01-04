Altay’dan acı fren

TFF 1. Lig'de ilk yarının son maçında Bandırmaspor'a konuk olan Altay dün sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ligde son 5 maçını kazanan İzmir ekibinin üç puan serisi son buldu. Karşılaşmanın 27. dakikasında Berkay'ın hatasında topu önünde bulan Doğan ceza sahasına girdi. Şutunda kaleci Cihan'ın dokunmasına rağmen top ağlara gitti: 1-0. İlk yarının son dakikalarında ev sahibi ekipten Selçuk, Landel ve Rahmi Anıl'ın net pozisyonlarında kalesinde devleşen Cihan gole izin vermedi.

ÇABALARI GOLE YETMEDİ

72'de Paixao'nun ceza yayı üzerinden gönderdiği şutta, top kaleci Gökhan Değirmenci'nin kontrolünde auta çıktı. 82'de Rıdvan'ın ortasında Thiam'ın kafasında Paixao'ya seken top direk dibinden auta çıktı. 85'te Ziya'nın şutunda kaleci Gökhan topu son anda kornere çeldi. 90+5'te ani gelişen Bandırma atağında Erkan Taşkıran sağdan hızla ceza sahasına girdi. Yerden pasında Del Valle sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-0. Müsabakayı Bandırma 2-0 kazandı.



BANDIRMA'DA GERGİN ANLAR

Zirve mücadelesi veren Altay'ın deplasmanda 2-0 yenildiği Bandırmaspor deplasmanında, ev sahibi ekibin uzatma dakikalarında attığı gol sonrası saha bir anda karıştı. İki takımın kulübedeki oyuncuları ile tribünde yerini alan yönetici ve idareciler arasında gerginlik yaşandı. Bandırmaspor'un 90+5'de Del Valle bulduğu gol sonrası saha içi ve dışındaki tartışmalar yüzünden maç yaklaşık 5 dakika durdu. Karşılaşmanın hakemi Emre Malok olaylar yatıştıktan sonra oyunu yeniden başlattı.



GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Savunma ve hücumda etkili bir oyun ortaya koyamayan Altay'ın beş maçlık galibiyet serisi Bandırmaspor önünde son buldu. Altay'ın attığı 12 golle ekibin en skorer ismi olan Marco Paixao dün Bandırmaspor önünde fileleri havalandıramadı. Son iki mücadelede gol atamayan Paixao, Bandırma deplasmanında etkisiz bir oyun ortaya koydu.