Yücel İldiz’den aynı kadro

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, en son erteleme maçında Tuzlaspor'u 1-0 yenen maçta sahaya sürdüğü ilk 11'i bozmadı. Tecrübeli teknik adam, dün Bandırma deplasmanında da aynı kadroyu sahaya sürdü. Sakatlıkları süren sol bek Özgür Özkaya ve orta saha Harun dün forma giyemedi. İzmir ekibinde takımdan ayrılan Putsila, kaleci Burak ve forvet Armand Gnanduillet kadroda yer almayan diğer isimlerdi. Ligde son beş maçında sahadan galibiyetle ayrılan Altay dün Bandırma'ya yenilerek üç puan serisine son verdi. İzmir ekibi yeni yılın ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.