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Haberler Altay Altay’da rota Keleş

’da rota Keleş

ekibi ile yollarını ayırmaya hazırlanan ile görüşüyor. Prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Altay’da rota Keleş

5.1.2021

TFF Birinci Lig'de Bandırmaspor yenilgisiyle liderlikten inen Altay, ara transfer döneminde savunmasını takviye edecek. Siyah-beyazlı yönetim, transferde ilk adımı atarak Ege ekibi Akhisarspor forması giyen sol bek Kadir Keleş ile anlaştı. Akigo ile yollarını ayırmaya hazırlanan 32 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşıldığı öğrenildi. İmzaların bu hafta içinde atılacağı ifade edildi. Manisa temsilcisinin Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Kadir Keleş, tam 7 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyiyor. Altay'ın devre arasında takıma 3-4 takviye yapacağı da belirtildi.

YABANCILARA ÖDEME YAPILDI
Bu arada Altay'da alacağı bulunan yabancı futbolculara 50'şer bin Euro ödeme yapıldı. Siyah-beyazlılar, maaş ödemelerini yaparak futbolcuların tek taraflı fesih yapma yolunu kapattı. Gnanduillet'in tek taraflı fesih yaptığı İzmir ekibinde Putsila da ayrılmıştı.

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