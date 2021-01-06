Altay’da hedef Deniz

TFF Birinci Lig'de ilk yarıyı 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan Altay'da yönetim takviye çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekip takımdan ayrılan forvet Armand Gnanduillet'in ardından hücum hattı için arayışlarına hız verdi. İzmir temsilcisinin listesinde tecrübeli golcü Deniz Kadah'ın olduğu öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de Göztepe forması giyen ve bu sezonun ilk yarısında hiç bir takımda forma giymeyen 34 yaşındaki oyuncunun, Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bonservis sorunu bulunmayan gurbetçi oyuncuyla, yönetimin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transferi bitirmesi bekleniyor.

İLK KEZ TFF 1. LİG OYNAYACAK

Futbola Almanya'nın Verden kulübünde başlayan Deniz, Fortuna Düsseldorf ve Hannover gibi kulüplerde de forma giydi. 2014 yılında Türkiye'ye gelen deneyimli oyuncu Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Göztepe'de forma giydi. Deniz, Türkiye'de Süper Lig dışında başka bir kategoride oynamadı. Altay'a gelirse ilk kez 1. Lig'de görev yapmış olacak.



48 GOL ATTI

Deniz Kadah, Süper Lig'de üç farklı ekipte 168 karşılaşmada forma giydi. Deneyimli oyuncu görev yaptığı maçlarda 48 gol attı ve 10 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda görev yaptığı 32 karşılaşmada ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 gol pası verdi.



YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRECEK

Altay'da devre arası olmadan forvet Armand Gnanduillet, kaleci Burak Öğür ve orta saha Anton Put-sila'dan sonra iki oyuncunun daha takımdan ayrılması bekleniyor. İzmir ekibinin sezon başında ilk transferi olan Jovan Blagojevic ve Brezilyalı William'ın da takımdan ayrılması bekleniyor.



BAŞKA İSİMLERDE AYRILABİLİR



Geçen sezon Osmanlıspor'da görev yapan ve büyük umutlarla Altay'a gelen Sırbistanlı Blagoje-vic İzmir ekibinde hiç şans bulamadı. 32 yaşındaki oyuncunun takım bulması istenildi. Yunanistan ekibi Xanthi'den gelen sağ kanat William ise sadece 2 lig maçında forma giydi. Bu iki futbolcunun yanın-da başka oyuncularında ayrılma ihtimali olduğu öğre-nildi. Öte yandan siyah-beyazlılar hazırlanmak için cumartesi günü Antalya'da toplanarak kampa girecek.



KADINLAR SAHALARA DÖNMEK İSTİYOR

ALTAY'IN bu sezon başında 3. Lig'de mücadele etmesi için kurulan kadın futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ligin başlatılmasını talep etti. Türkiye'de kadın futbol liglerine pandemi nedeniyle geçen yıl mart ayında ara verildiğini hatırlatan siyahbeyazlılar şu ifadelere yer verdi: "Avrupa'nın önde gelen liglerinin yanı sıra bir çok ülkede liglerin 10-12'nci haftası oynanırken ülkemizde kadın futboluyla ilgili tek bir açıklama yapılmamıştır. Ülkemizde spor salonlarında gerçekleşen spor dallarının hepsinde ligler oynanmaya başlamış olması bizi derin bir düşünceye itmiştir. TFF'den haber bekleyen 110 kadın futbol takımı, 3000'den fazla kadın futbolcu, binlerce antrenör ve personel bulunmaktadır. Federasyonumuzun bu çağrımıza kısa sürede olumlu cevap vereceğini düşünmekteyiz."

GÖRKEM TÜRKYILMAZ