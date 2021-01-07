Altay’da rota Mehmet

TFF Birinci Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altay'da yönetim sol beke takviye yapmak için düğmeye bastı. Takım kaptanlarından sol bek Özgür Özkaya'nın sakatlanmasının ardından siyah beyazlı kurmaylar rotayı Gaziantep Futbol Kulübü'nde görev yapan Mehmet Erdem Uğurlu'ya çevirdi. Son üç sezondur Gaziantep ekibinde forma giyen 32 yaşındaki sol bek bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Altay'ın oyuncu ve kulübüyle temaslara başladığı öğrenildi. Mehmet Erdem bu sezon 1 lig ve 2 kupa maçı olmak üzere 3 karşılaşmada görev yaptı. Keçiörengücü, Ankaraspor, Bugsaş, Ankaragücü, Göztepe ve Gaziantep Futbol Kulübü formaları giyen Mehmet Erdem Uğurlu'nun Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 2.5 sezon İzmir ekibi Göztepe'de görev yapan sol bek oyuncu, sarı-kırmızılı kulüple 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Gaziantep FK ile de iki sezon önce TFF 1. Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ