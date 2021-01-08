Altay’dan Barış atağı

TFF 1. Lig'de ligin ikinci yarısında nokta takviyeler yaparak 18 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay'da yönetim savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Gaziantep FK'dan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile el sıkışan siyah-beyazlılar, 2. Bundesliga'da Hannover 96'da forması giyen stoper Barış Başdaş'ı listesine aldı. Alman ekibinde bu sezon 7 lig maçında görev yapan 30 yaşındaki oyuncunun Altay'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Tecrübeli savunma oyuncusu geçen sezon TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük ile şampiyonluk yaşamıştı.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Süper Lig'de uzun yıllar görev yapan Barış Başdaş, Kasımpaşa, Karabük, Aachen, Göztepe, Alanya, G.Birliği, Adana Demir, Fatih

Karagümrük ve son olarak Alman ekibi Hannover 96 kulüplerinde forma giydi. Başarılı savunma oyuncusu kariyerinde görev yaptığı 255 maçta 10 gol atarken 4 asist yaptı. Barış Başdaş, 1. Lig'de 56 müsabakada 3 kez rakip fileleri havalandırıp 2 gol pası verdi. Öte yandan siyah-beyazlı kurmaylar hücum hattı-na takviye yapmak için de çalış-malarını sür-dürüyor. Fransız oyuncu Armand Gnanduillet'in takımdan ayrılma-sından sonra forvet hattında sade-ce Paixao kaldı. Altay'da yönetim ikinci yarı öncesi forvet hattına da iyi bir santrafor almayı planlı-yor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ