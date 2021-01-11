Altay Cihan’a emanet

TFF 1. Lig'de devre arasına 3. sırada giren Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, takımda yeniden birinci kaleci konumuna gelmenin sevincini yaşıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da yedekte görev bekleyerek başlayan tecrübeli file bekçisi, ligde ilk kez 11. haftada İzmir'de oynanan Bursaspor maçında takımının kalesini korudu. Teknik heyet 3-1'lik Bursaspor zaferinin ardından oynanan 8 müsabakada kaleyi yine Cihan'a emanet etti. Altay, Cihan'ın kalede olduğu son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu. 28 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla takımının başarısında pay sahibi oldu.

YÖNETİM KADROYU GÜÇLENDİRECEK

Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmezi olan kaleci Burak ise takımdan ayrılıp eski kulübü Ümraniyespor'a döndü. Yönetim ayrılan futbolcuların yerini 3-4 takviye doldurmayı planlıyor.