  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay Cihan’a emanet

Cihan’a emanet

Tecrübeli kaleci, oynadığı son 9 karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımını sırtladı. ekibi 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Altay Cihan’a emanet

11.1.2021

TFF 1. Lig'de devre arasına 3. sırada giren Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, takımda yeniden birinci kaleci konumuna gelmenin sevincini yaşıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da yedekte görev bekleyerek başlayan tecrübeli file bekçisi, ligde ilk kez 11. haftada İzmir'de oynanan Bursaspor maçında takımının kalesini korudu. Teknik heyet 3-1'lik Bursaspor zaferinin ardından oynanan 8 müsabakada kaleyi yine Cihan'a emanet etti. Altay, Cihan'ın kalede olduğu son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu. 28 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla takımının başarısında pay sahibi oldu.

YÖNETİM KADROYU GÜÇLENDİRECEK
Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmezi olan kaleci Burak ise takımdan ayrılıp eski kulübü Ümraniyespor'a döndü. Yönetim ayrılan futbolcuların yerini 3-4 takviye doldurmayı planlıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay Cihan’a emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.