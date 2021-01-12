Altay Yusuf’un peşine düştü

İKİNCİ yarı hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren Altay'da yönetim, defans hattına takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Alman ekibi Hannover 96'dan Barış Başdaş, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Ulaş Zengin ve Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça gibi isimleri listesinde bulunduran İzmir ekibi, Hatayspor'dan eski Altınordulu savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu için de nabız yoklayacağı öğrenildi.



DENİZ KAMPA GELECEK

ARA transfer görüşmelerini sürdüren Altay'da Göztepe'den ayrıldıktan sonra ilk yarıyı boşta geçiren forvet Deniz Kadah ile Gaziantep FK'dan ayrılan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu'nun bugün kampa katılması bekleniyor. Öte yandan Hollanda'da Mason ismini koyduğu oğlunu kucağına alan Leandro Kappel'in de izninin bittiği ve takıma katılacağı bildirildi.



COCALİC TAKIMDA KALDI

Altay'da ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği belirsiz olan Edin Cocalic'in kadroda tutulmasına karar verildi. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen Boşnak stoper, ilk devrede ligde 3, kupada 1 müsabakaya çıktı. Yönetim, 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli savunmacıyla yola devam etme kararı aldı. Antalya kampına katılan Cocalic, ikinci yarıda daha fazla görev almak için teknik direktör Yücel İldiz'in gözüne girmeye çalışacak.