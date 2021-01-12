  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay’ın acı günü

Altay’ın acı günü

İzmir ekibinde futbolculuk döneminin yanı sıra antrenörlük de yapan Yenal Dinçakman, evinde kalp krizi geçirerek vefat etti.

Altay’ın acı günü

12.1.2021

ALTAY, eski futbolcusu ve antrenörü Yenal Dinçakman'ı genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyor. İzmir doğumlu Dinçakman'ın (42) dün Bornova EVKA 3'teki evinde fenalaştığı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Altay'da 1998 yılında profesyonel olan Yenal Dinçakman, A takımda siyah-beyazlı formayla ilk maçına 8 Şubat 1998'de deplasmanda F.Bahçe'ye karşı çıktı. Dinçakman, ilk deneyiminde Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme heyecanını yaşadı. Gaziemirspor, Bergama Bld, Aliağa Bld, Karşıyaka, Tarsus İY, Pazarspor, Maltepespor, Hatayspor ve Şirinyerspor'da top koşturan Dinçakman, Altay'da genç takımları da çalıştırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’ın acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.