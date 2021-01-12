Altay’ın acı günü

ALTAY, eski futbolcusu ve antrenörü Yenal Dinçakman'ı genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyor. İzmir doğumlu Dinçakman'ın (42) dün Bornova EVKA 3'teki evinde fenalaştığı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Altay'da 1998 yılında profesyonel olan Yenal Dinçakman, A takımda siyah-beyazlı formayla ilk maçına 8 Şubat 1998'de deplasmanda F.Bahçe'ye karşı çıktı. Dinçakman, ilk deneyiminde Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme heyecanını yaşadı. Gaziemirspor, Bergama Bld, Aliağa Bld, Karşıyaka, Tarsus İY, Pazarspor, Maltepespor, Hatayspor ve Şirinyerspor'da top koşturan Dinçakman, Altay'da genç takımları da çalıştırdı.