Altay’da hedef Hüseyin

Altay'da yönetim Armand Gnanduillet'in takımdan ayrılmasından sonra ileri uça takviye için arayışlarını sürdürüyor. Bir dönem Göztepe'de de forma giyen Deniz Kadah ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı ekibin listesinde sezonun ilk yarısında Ümraniyespor'da görev yapan Hüseyin Çolak'ın olduğu öğrenildi. İstanbul ekibiyle yollarını ayıran 30 yaşındaki forvet geçen sezon da Menemenspor'da forma giymişti. Tecrübeli oyuncu kariyerinde görev yaptığı 245 maçta 37 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. 2008-2014 arası Dardanel'de görev aldıktan sonra Tarsus İdmanyurdu'nun yolunu tutan futbolcu buradan Hacettepe'ye geçiş yapmış ve 3 sezon oynadıktan sonra sırasıyla Gümüşhane, Menemen ve Ümraniye'nin başarısı için ter dökmüştü.

KAPPEL VE REGATTİN TAKIMA KATILDI

BU arada ikinci yarıda Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Altay'da Kappel ve Regattin'in de katılmasıyla takım tam kadro oldu. İzmir ekibi eksiksiz bir şekilde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.