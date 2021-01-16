Altay’da imza şov

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Altay, Antalya kampında bir süredir antrenmanlara katılan forvet Deniz Kadah ve sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile resmi sözleşme imzaladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen iki futbolcu siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Son olarak Göztepe forması giyen gurbetçi Deniz sezonun ilk yarısını boşta geçirirken, Mehmet Erdem ise Gaziantep FK formasıyla ligde 1, kupada 2 maça çıktı.

KADAH: İZMİR'DE OLMAK GÜZEL

Futbola 5 yaşında başladığını belirten Deniz Kadah, "İzmir her şeyiyle güzel bir şehir. Armasında İzmir yazan bir takımda olmak beni çok mutlu ediyor" derken, Mehmet Erdem ise, "Büyük Altay camiasına geldiğim için çok mutluyum. Bu camianın ne kadar büyük olduğunu herkes gibi ben de biliyorum. Hedefimiz Süper Lig. Ligi en zirvede bitirmek için var gücümüzle savaşacağız" diye konuştu. Altay'ın Deniz Kadah ile Mehmet Erdem'in dışında iki oyuncu daha kadrosuna katacağı ifade edildi.



DERNEK BİNASI BOŞALTILIYOR

ALTAY Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD) Alsancak'taki dernek binasından taşınmak zorunda kaldı. Dernekten yapılan açıklamada, "1997'den beridir kiracısı olduğumuz dernek binamızın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yeniden kiralanmak üzere ihaleye çıkarılma kararını duyurmuştuk. İhale şartnamesinde ihale için teminat bedeli 40 bin TL olarak saptanmış ve muhammen bedel 263 bin TL olarak belirlenmiştir. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan derneğimizin bu rakamlarla binayı kiralayabilmesi mümkün görünmemektedir" ifadelerine yer verildi. ASDD'nin yeni bir dernek binası arayışına girdiği öğrenildi.