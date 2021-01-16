Defansın sigortası Tolga Ünlü oldu

ALTAY'DA sağ bek Tolga Ünlü, takımın defans hattındaki en istikrarlı ismi olarak dikkat çekti. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki savunmacı görev aldığı 15 maçın tümünde ilk 11'de sahaya çıktı. Toplam 1326 dakikada ter döken Tolga, sadece Balıkesirspor ve Boluspor (D) karşılaşmalarında yedek soyunup süre bulamadı. Altay, deneyimli defans oyuncusunun görev almadığı 2 maçı da kaybetti. Öte yandan 16 Ocak 1914'te kurulan ve bugün 107. yaşına girecek olan İzmir temsilcisi pandemi nedeniyle coşkulu bir kutlama yapamayacak.