Altay'da 6'ncı yolcu Cocalic

Siyah-beyazlı takımla Antalya kampına katılan Boşnak stoper, alacaklarının ödenmemesi üzerine kampı terk ederek sözleşmesini tek taraflı feshetti. İzmir ekibinde forvet Gnanduillet, ön libero Blagojevic, orta saha oyuncusu Putsila, sol kanat Amorim ve kaleci Burak daha önce takımla yollarını ayırmıştı. Cocalic, siyah-beyazlı formayla ilk yarıda ligde 3, kupada 1 müsabakaya çıktı.

Dış transferde forvet Deniz Kadah ve sol bek Mehmet Erdem'le anlaşan Altay'ın Göztepe'den 37 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Mossoro ve Yeni Malatyaspor'dan 30 yaşındaki gurbetçi stoper Murat Akça ile ilgilendiği iddia edildi. Mossoro, Göztepe'nin son Konyaspor maçında kadroda yer almadı. Öte yandan Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig ekibi Vojvodina ile karşılaşan Altay, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Berkay 57'nci dakikada kendi kalesine gol atarken, 89'uncu dakikada Scuk skore denge getirdi.