Altay’dan zor seri

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada tamamlayan Altay, ikinci devreye zorlu bir fikstürle başlayacak. Siyahbeyazlılar, ikinci yarıdaki ilk sınavında pazar günü deplasmanda 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi 1 Şubat'ta ise 34 puanı bulunan zirve takipçisi İstanbulspor'u konuk edecek. Sezonun ilk yarısında Samsunspor'la 0-0 berabere kalıp, İstanbulspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Altay, zirve yarışındaki rakiplerinin bu kez bileğini bükmeyi hedefliyor. Şampiyonluk hedefleyen Altay, 2'de 2 yapması halinde sezon sonunda ikili averajda üstün konuma gelecek.

TAKIMDA İKİ OYUNCU SAKAT

Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile forvet Deniz Kadah'ın form durumlarının iyi olduğu belirtildi. 6 futbolcusuyla yollarını ayıran Altay'da yönetimin takviye arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlıların 10 numara transferine öncelik verdiği ifade edilirken, stoper ve kaleci takviyesinin gündemde olduğu bildirildi. Orta saha oyuncusu Harun'un iyileştiği Altay'da sezonu kapatan sol bek Özgür ve sezon başında çapraz bağları kopan stoper Gençer dışında eksik yok.



10 NUMARA ARIYORLAR

Yönetim 10 numara arayışını sürdüyor. Göztepe'de orta sahada forma giyen Brezilyalı Marcio Mossoro'yu gündemine alan siyah-beyazlıların, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Sarıkırmızılılarda forma giymekte zorlanan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Mayıs ayında sözleşmesi de bitiyor.