Samsunspor - Altay I CANLI ANLATIM

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Samsunspor, ligde 33 puanla 3. sırada yer alıyor. TFF 1. Lig'in ilk yarısında oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan ev sahibi ekip, çıkışını zirve yarışındaki rakiplerinden olan Altay karşısında sürdürmek istiyor.

Altay ise ligde ilk yarıyı, 32 puanla Samsunspor'un arkasında 4. sırada bitirdi. TFF 1. Lig'in ilk yarısındaki son maçta mağlup olarak liderliği Giresunspor'a kaptıran ve 4. sıraya gerileyen Altay, Samsun deplasmanından 3 puanla dönerek, zirve yarışında önemli bir eşiği geçmek istiyor.