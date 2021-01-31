Altay’dan 1 numara atağı

T FF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altay'ın Polonyalı kaleci Adam Stachowiak ile anlaştığı iddia edildi. Kaleci Burak Öğür'ün takımdan ayrılmasının ardından 1 numara arayışına geçen yönetimin 1.90 boyundaki tecrübeli file bekçisiyle prensipte el sıkıştığı ileri sürüldü. Ülkemizde 2015- 2018 yılları arasında 4 sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nde görev alan 34 yaşındaki kaleci, 2018-20 yılları arasında Denizlispor'da forma giydi. Sezonun ilk yarısını boşta geçiren Stachowiak, Süper Lig'de 26, 1'inci Lig'de ise 134 karşılaşmada oynadı. Deneyimli eldiven 2018- 2019'da TFF Birinci Lig'de Denizlispor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı.

PUTSİLA'NIN DURUMU NET DEĞİL

Ara transfer döneminde Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel, Marcio Mossoro ve İlhan Depe'yi kadrosuna katan Altay, Stachowiak'yı da kadrosuna katarak transferi kapatmayı planlıyor. Altay'da 1.5 sezondur forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren de takımdan ayrılarak 2. Lig ekibi Kocaelispor'a imza attı. İzmir ekibinde sezon başından beri şansı bulamayan orta saha Jovan Blagojevic Ankaraspor'a, genç hücum oyuncusu gurbetçi Hakan Demirci ise kiralık olarak Kahramanmaraşspor'a imza attı. Siyah-beyazlılar da ikinci yarı kadro da düşünülmeyen Anton Putsila'nın ise henüz sözleşmesi fesih edilmedi. Putsila'nın durumu belirsizliğini koruyor.

THİAM'IN YERİNE ÜÇ ADAY VAR

Altay'da yarın Bornova Stadı'nda oynayacağı İstanbulspor maçı öncesi orta sahadaki forma rekabeti üst düzeye çıktı. Samsunspor önünde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Thiam'ın yerine üç futbolcu formayı kapmak için yarışa girdi. İzmir ekibinde, Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş ve Jasmin Scuk'tan hangisinin İstanbulspor önünde forma giyeceği merakla bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte orta sahada görev yapan Harun'un da sakatlığı devam ediyor. Altay'da zirve yolunda önemli rakiplerinden biri olan İstanbulspor maçında kart cezalısı Thiam dışında eksik oyuncusu bulunmuyor.

42 MAÇTA GOL YEMEDİ

Polonlayı file bekçisi Adam kariyerinde 355 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı kaleci 42 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı. 1.90 boyundaki Adam Stachowiak görev yaptığı maçlarda 109 gol yedi.