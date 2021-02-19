Adana Demirspor - Altay CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Altay'ı konuk edecek. Bu mücadele ile Yeni Adana Stadı da ilk kez kapılarını futbolseverlere açacak.

Saat 19.00'da başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Geçen hafta derbide Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Adana Demirspor, 38 puanla 4. basamakta yer alıyor. Adana Demirspor'da kart cezalısı Hasan Kılıç ve Pa Dibba, yarınki maçta oynayamayacak.

Ligde 22. haftaya 35 puanla giren Altay ise teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Geçen hafta Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Zeki Yıldırım'ın yanı sıra sakatlığı bulunan İbrahim Öztürk forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İzmir'deki müsabakayı Altay 1-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Emilijus Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Joher Rassoul, Samet Akaydın, Francis Ezeh, Gökhan İnler, Ismail Aissati, Sedat Şahintürk, Hamidou Traore, Yunus Akgün

Altay: Adam Stachowiak, Lokman Gör, Cebrail Karayel, Berkay Sülüngöz, Marcio Mossoro, Erhan Çelenk, Mehmet Erdem Uğurlu, Jasmin Scuk, Khaly Thiam, Marco Paixao, Ziya Alkurt