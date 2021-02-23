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Haberler Altay Altay - Altınordu I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

. Lig'in 23. haftasında sahasında 'yu konuk edecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay - Altınordu I CANLI ANLATIM

23.02.2021, 19:00

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Altay ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Altınordu maçı 23 Şubat Salı günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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