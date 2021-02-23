Altay - Altınordu I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Altay ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTAY - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Altınordu maçı 23 Şubat Salı günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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