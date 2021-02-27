Altay’da tek hedef galibiyet

SPOR Toto 1. Lig'de yarın deplasmanda lider Giresunspor'la karşılaşacak Play-Off yarışındaki Altay, sezonun en zor sınavlarından birini verecek. Son 12 maçını kazanan Karadeniz ekibinin serisini sona erdirmek isteyen siyah-beyazlılar, ligin en iyi savunma yapan takımını alt etmenin planlarını yapıyor. Ligde 23 maçta 14 golle en az gol yiyen takım olan Giresunspor, son 12 haftada kalesinde sadece 1 kez gol gördü.

EKİBİMİZ YENECEK GÜCE SAHİP

Yeşil-beyazlılar bu periyotta rakip filelere 24 gol bıraktı. Her takımı yenecek güçte olduklarını söyleyen Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Giresunspor karşısında kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi. Son iki deplasman maçında Eskişehir ve Adana Demirspor'u mağlup eden Altay, dış sahada 3'te 3 yapmak istiyor. Dış sahada kazanmasına rağmen evindeki puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisine düyen İzmir ekibi, ilk 2 hattının 11 puan gerisinde yer alıyor.