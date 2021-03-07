Altay - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
41 puanla haftaya play-off potasında giren İzmir ekibi Altay, rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Altay ile aynı puandaki (41) İstanbul temsilcisi Tuzlaspor da zorlu İzmir deplasmanından 3 puanla ayrılarak, play-off potasına girmek istiyor.
İLK 11'LER
Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Jasmin Scuk, Tolga Ünlü, Murat Akça, Khaly Thiam, Adrien Regattin, Mehmet Erdem Uğurlu, Erhan Çelenk, Leandro Kappel, Marco Paixao
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Yasin Güreleri, Aldin Cajic, İsmail Konuk, Anıl Karaer, Muhammed Gönülaçar, Gökcan Kaya, Rajko Rotman, Thuram, Samet Asatekin, Matej Pucko
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