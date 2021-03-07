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Altay - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altay, bugün Tuzlaspor'u konuk edecek. İki ekip de kazanarak üst sıralara yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

07.03.2021, 18:41