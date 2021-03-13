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Haberler Altay Elmastaşoğlu ve Paixao buluştu

Elmastaşoğlu ve Paixao buluştu

, golcü Paixao’ya plaket verirken, da ’ın efsanesine forma hediye etti.

Elmastaşoğlu ve Paixao buluştu

13.3.2021

Altay'ın unutulmaz kaptanlarından Ayfer Elmastaşoğlu, siyah-beyazlı takımın Portekizli usta golcüsü Marco Paixao ile bir araya geldi.

Altay formasıyla toplam 71 gole ulaşan Marco Paixao, 70 golü bulunan Ayfer Elmastaşoğlu'nu geride bırakıp kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu konumuna gelirken, efsane kaptan, kulüpte buluştuğu Marco Paixao'ya, "Geldim sana kızmaya. Neden beni geçtin?" diye takılarak gülüşmelere neden oldu. Marco Paixao ise bunun üzerine, "Sorun değil. Sen Büyük Altay, ben küçük" diyerek efsane futbolcuya saygısını dile getirdi.

77 yaşındaki Ayfer Elmastaşoğlu, Portekizli yıldızın zamanlamasını ve vuruş tekniğini çok beğendiğini vurguladı.

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