  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Balıkesirspor - Altay CANLI ANLATIM

- Altay CANLI ANLATIM

. Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda 'la karşı karşıya. - Altay maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Balıkesirspor - Altay CANLI ANLATIM

14.03.2021, 15:57

Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada Yasin Kol düdük çalıyor. Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Altay, son 2 karşılaşmasını kayıpsız geçti. Dış sahada 3 maçtır galip gelen Altay'da cezalı Tolga Ünlü yarın forma giyemeyecek.

Ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirspor, yenilmediği son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İlk devrede Aydeniz Et Balıkesirspor, Altay'ı 3-1 mağlup etmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesirspor - Altay CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.