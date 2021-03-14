Balıkesirspor - Altay CANLI ANLATIM

Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakada Yasin Kol düdük çalıyor. Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Altay, son 2 karşılaşmasını kayıpsız geçti. Dış sahada 3 maçtır galip gelen Altay'da cezalı Tolga Ünlü yarın forma giyemeyecek.
Ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirspor, yenilmediği son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
İlk devrede Aydeniz Et Balıkesirspor, Altay'ı 3-1 mağlup etmişti.
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