Bornova’da ilk kez kapışacaklar

İki İzmir ekibi bugün tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Altay ve Menemenspor'un geride bıraktıkları üç maç da Menemen İlçe Stadı'nda oynandı. Siyah-beyazlılar geçen sezon bir dönem iç saha maçlarını Menemen'de oynamıştı. Geride kalan üç mücadelede Altay ve Menemenspor sahadan 1'er kez galip ayrıldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

DERBİDE GÖZLER GOLCÜLERDE

Altay'da bu sezon attığı 19 kez rakip fileleri havalandıran Paixao gol krallığında zirvede. Menemenspor'da ise genç forvet Rasheed attığı 6 golle ekibinin en skorer ismi. Altay'da Kappel 6, Menemenspor'da Anaane de 4 gol attı.

STAT: Bornova

SAAT: 19.00

HAKEM: Çağdaş Altay YAYIN: TRT Spor - beIN MAX 1