İzmir'e yakışsın

TFF 1. Lig'in 27. hafta açılış maçında bugün İzmir derbisinde Altay ve Menemenspor karşılaşacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'daki kritik mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Derbi müsabakası TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak.

Son 3 maçını kayıpsız geçen ve gözünü ilk 2'ye çeviren ev sahibi konumundaki siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. İzmir'in sarı-lacivertli ekibi Menemenspor ise kümede kalma mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler son üç maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2 puan topladı. Menemenspor, 28 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un 2 sıra önünde 14. basamakta bulunuyor.

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı stoper Berkay Sülüngöz derbide forma giyemeyecek. Menemenspor'da ise kırmızı kart cezalısı Ibrahim Alhassan Adamu ile sarı kart cezalısı Yusuf Talum Altay'a karşı sahadaki yerini alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Rıdvan'ın ise durumu maç saatinde belli olacak. Ligin ilk devresinde Altay, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmıştı.