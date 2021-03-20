Derbi Altay’ın

Spor Toto 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Altay, 27'nci haftanın açılış maçında konuk ettiği alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor'u İzmir derbisinde 30 yendi. Ev sahibi ekip puanını 50'ye çıkardı. Menemenspor ise 28 puanda kaldı. Maçın 6. dakikasında serbest vuruş organizasyonunda sağ çaprazda topla buluşan Erhan ceza sahasına doldurdu. Savunmadan ileri çıkan İbrahim, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 1-0. 10'da soldan çalımlarla ceza sahasına giren Erhan'ın sert şutunda Menemen kalecisi Batuhan gole izin vermedi.

İBRAHİM YİNE SAHNEDE

21'de Mohamed'in ortasında arka direkte Rasheed, yakın mesafeden dışarı attı. 24'te Paixao'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Batuhan'dan sıyrılıp sert bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 2-0. 28'de Tayfun'un sol çaprazdan ceza sahasına ortasında Okan'dan seken topa arka direkte Domgjonas ayak koydu, meşin yuvarlak yan direkten döndü. 71'de Erhan'ın sağdan kullandığı köşe atışında iyi yükselen İbrahim kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 3-1. 85'de Mossoro'nun sağdan ortasında Paixao'nun şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.



İKİ HOCA DA KADROYU DEĞİŞTİRDİ

İZMİR derbisinde iki takımın teknik direktörleri son çıktıkları maçların kadrosundan değişiklik yaptı. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, cezası biten sağ bek Tolga'yı 11'de sahaya sürürken, Balıkesir'de gol atan Cebrail'i yedek soyundurdu. Kart cezalısı Berkay'ın yerine stoperde İbrahim Öztürk'e şans verdi. Menemenspor'da ise Ümit Karan Adanaspor maçında görev verdiği 11'den 4 değişiklik yaptı. Cezalılar Alhassan, Yusuf ile sakatlığı bulunan kaleci Emre kadroda yer almadı. Aydın Yılmaz ise yedek soyundu. Karan onların yerine Altay karşısında kaleci Batuhan, Rıdvan Koçak, Mahadou Ba ve Okan Yılmaz'a şans verdi.



DENİZ'DEN SERT TEPKİ

Mücadelenin 40. dakikasında ısınmak için saha kenarına gönderilen Deniz Kadah son oyuncu değişikliklerinde kendisi oyuna girmeyince tepki gösterdi. Sinirlenen ve tribündeki koltukları tekmeleyen tecrübeli oyuncu direk soyunma odasına gitti. Deniz, "Bu saygısızlık ayıp" diye bağırdı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ