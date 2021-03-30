Altay’a süper prim

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki potasına giren Altay'da yönetim kesenin ağzını iyice açtı. Ligde 27 hafta sonunda 50 puanla lider Giresunspor ve ikinci sıradaki Samsunspor'u 3. sırada takip eden siyah-beyazlı ekipte yönetim Süper Lig primini belirledi.

Kurmaylar ligde kalan 7 kritik haftada takımın ilk ikiden direkt Süper Lig'e çıkması halinde futbolculara 200'şer bin lira şampiyonluk primi vermeyi taahhüt etti. Yönetim kurulu, siyah-beyazlı futbolcuları Süper Lig hedefine motive etmek için Süper Lig primini açıklarken, Play-Off'a kalınması halinde rakam yeniden gözden geçirilecek.

BURSA'YA ÖZEL PRİM

Altay yönetimi, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçına da ayrıca özel prim belirledi. Futbolcular, Bursaspor maçından da 3 puan çıkarmaları halinde 25'şer bin lira galibiyet primine hak kazanacak. Para dopingi yapan yönetim, Bursa maçında forma giyip giymediğine bakmaksızın tüm takıma 25'şer bin lirayı dağıtacak.

DEPLASMAN FATİHİ

LİGDE üst üste son 4 maçını da kazanarak üçüncü sıraya kadar yükselen Altay, deplasmanda da 4 maçlık bir seri yakaladı. Siyah-beyazlılar, gurbette üst üste Bandırma ve Samsun maçlarından aldığı yenilgilerin ardından, Eskişehir (5-0), Adana Demir (2-1), Giresun (2-1) ve Balıkesir'i (3-0) yenmeyi başardı. Bu 4 karşılaşmada fileleri 12 gol atan siyah-beyazlı futbolcular kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Altay, ligde kalan 7 haftada sırasıyla Bursa (D), Bolu (İ), Ankaraspor (D), Adanaspor (İ), Akhisar (D), Ümraniye (D) ve Bandırmaspor ile oynayacak.

KAZIMCAN MEST ETTİ

MİLLİ maçlar nedeniyle lige verilen arada Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'la deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Altay'da genç forvet Kazımcan Karataş, sergilediği performansla siyah-beyazlı kulübün yüzünü güldürdü. Sahaya ilk 11'de takımının ileri uçtaki gol umudu olarak çıkan 18 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 38 ve 76'ncı dakikalarında attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı. Altyapısından yetiştiği İzmir ekibinde geçen sezon profesyonel olan Kazımcan, özel müsabaka da olsa kendisine şans tanıyan teknik direktör Osman Özköylü'yü mahçup etmedi. U17 Milli Takımı'nda 4 kez görev alan genç yıldız adayının ismi 2020 yaz döneminde Belçika temsilcisi Gent'le anılıyordu.

■ BURAK HAKERLER